Названы привычки, которые тормозят похудение

Похудение тормозят ряд привычек, сообщила диетолог / zdorovie.com

Диетолог Наталья Кошкина поделилась, что есть ряд привычек, которые могут замедлить прогресс при похудении, в частности, есть слишком много или слишком мало.

При голодании организм не получает необходимые питательные вещества, в день нельзя потреблять меньше 1000-1200 ккал, написала эксперт на своей странице в Instagram.

Кошкина отметила, что до тренировки нужно есть, поскольку от этого зависит ее эффективность, если пропустить прием пищи — время будет потрачено зря.

"…Зачем есть после? Чтобы восполнить запасы энергии и не допустить распада мышечной массы…", — подчеркнула диетолог.

Читайте такжеДиетолог развеяла мифы о похуденииЭксперт добавила, что прогресс при похудении может тормозить слишком большое количество кардионагрузок и дефицит белка.

"Слишком много кардио. Во-первых, неэффективно. Во-вторых, интенсивное кардио разжигает зверский аппетит. Съедите больше, чем сожгли", — предупредила она.

Ранее фитнес-тренер Анита Луценко написала, что в организме есть "жировые ловушки", они зависят от наследственности — чаще всего, это низ живота, бедра, попа, и для избавления от лишних сантиметров в этих местах питание важнее, чем упражнения.