Доктор Комаровский развеял самый главный миф о гигиене детей

Самый главный миф о гигиене детей — чем чище ребенок, тем лучше, сообщил Евгений Комаровский / instagram.com/doctor_komarovskiy

Ключевой миф о гигиене детей заключается в утверждении, что чем чище ребенок, тем лучше для его здоровья.

По-настоящему — лишняя чистота мешает людям, особенно в детстве, написал врач и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в Instagram.

Эксперт отметил, что иммунная система детей готова ежедневно встречаться с огромным количеством бактерий и вирусов.

"…когда мама особая чистюля, которая не видит разницы между чистотой и стерильностью — ребенок недополучает нагрузки на иммунную систему и иммунная система начинает реагировать на то, на что в норме она реагировать не должна…", — отметил медик.Читайте такжеДоктор Комаровский обличил ложь о глюконате кальция



Ранее Евгений Комаровский поделился, что существует несколько принципов безопасного питания: первый — нужно соблюдать чистоту, второй — отделять сырое от готового, а третий — продукты должны проходить тщательную термическую обработку.