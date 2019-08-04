Ученые назвали снижающую давление полезную кашу

Овсянка поможет снизить давление / Фото: unsplash.com

Ученые в результате исследований пришли к выводу, что овсяная каша всего за месяц способна существенно снизить у гипертоников артериальное давление.

Диетологи из США привлекли к эксперименту добровольцев, страдающих перепадами давления.

Специалисты предложили пациентам ежедневно употреблять на протяжении месяца 120 грамм овсянки. В завершении эксперимента у 75% было зафиксировано снижение давления на 5-15 мм ртутного столба.

Читайте такжеУченые нашли простой способ защититься от диабетаМедики отмечают, что такой результат впечатляет, поскольку так серьезно снизить давление ранее можно было можно лишь с помощью специальных лекарственных препаратов.

Пациенты также сообщили ученым о результативном снижении веса. Уточнятся, что овсянку рекомендуется готовить без соли или с ее минимальным количеством. Для улучшения вкуса можно добавить фрукты или ягоды. Такая овсяная каша поможет ощутить наиболее максимальный эффект от снижения давления.

Напомним, ученые пришли к выводу, что снижать артериальное давление можно не лекарственными препаратами, а с помощью регулярного употребления в пищу различных ягод.