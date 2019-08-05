Доктор Комаровский назвал опасность спреев для носа

Из-за спреев для носа у детей до года могут возникнуть проблемы со здоровьем, предупредил Евгений Комаровский / Скриншот видео с youtube.com

Врач и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что спреи для носа несут опасность для детей до года.

Из-за спреев, которые не предназначены для детей до года, у малышей может развиться отит, написал эксперт в Instagram.

Медик отметил, что рекомендовал бы покупать для детей, склонных к отитам, капли.

"…Главная проблема использования спреев у детей первого года, это то, что они могут создавать достаточно высокое давление в носовых ходах, и это провоцирует развитие отита…", - отметил врач.

Напомним, Евгений Комаровский советовал, что в детской аптечке необходимо держать два лекарства — жаропонижающие препараты (ибупрофен или парацетамол) и средство для пероральной регидратации.