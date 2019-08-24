Встал вес при похудении: диетолог дала действенные советы

Диетолог рассказала, как сдвинуть стрелку на весах / Фото из открытых источников

Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко разьяснила, что делать, если при похудении встал вес.

По словам Усенко, вес не может уходить постоянно и с одинаковой интенсивностью.

"На первых неделях и месяцах все интенсивнее и быстрее, а вот чем дальше, тем больше усилий нужно прикладывать для достижения собственных целей", - пишет Усенко в Instagram.

Эксперт предупреждает: если вес стоит неделю, две и даже три, ничего не нужно делать - это может быть обычная перестройка организма, и ему не стоит мешать.⠀

Но если вес стоит месяц и больше, тут пора что-то предпринимать:

1. Пересчитать калорийность рациона и БЖУ.

Скорее всего причина в том, что калорийность уже без дефицита и нужно чуть урезать. Если не хочется урезать калории, можно попробовать больше двигаться и расходовать больше.

2. Отдых от правильного питания

Если 1 вариант не сработал, диетолог дает запасной план – можно устроить отдых от правильного питания и загрузочный день, а точнее загрузочный прием пищи, а может и два.

"Но загружаемся не плохими продуктами, а просто кушаем большое количество правильных продуктов. Хотя вариант с плохими продуктами приятнее, и если вы давно худеете его тоже можно попробовать", - отметила Усенко.

Но если оба варианта не сработали, время прибегнуть к плану С – нужно сделать 24-36 часовой разгрузочный день на воде.

"Вес не главное, главное - как меняется ваше тело. Не смотрите на цифры, смотрите на качество тела, на то, как оно реагирует и на что. Просто делайте и кайфуйте", - посоветовала диетолог.

Ранее диетолог составила список вредной пищи.