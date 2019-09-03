Божий дар знаков Зодиака: какая у тебя сила по знаку Зодиака

3 сентября 2019, 04:27

Главред выяснил, какие знаки Зодиака могут лечить и не только.

Божий дар знаков Зодиака: какая у тебя сила по знаку Зодиака
Божий дар знаков Зодиака: какая у тебя сила по знаку Зодиака / akspic.ru

На этот раз астрологи задались вопросом, каким даром обладают знаки Зодиака.

Сила знаков Зодиака индивидуальна. Однако помимо 12 магических даров знаков Зодиака – есть и представители зодиакального круга с даром Божьим, говорят эзотерики.

Дар знаков Зодиака от Бога

Дары Бога знакам Зодиака в первую очередь получили:

  • Рак: их дар – любовь, которой они умеют окружить лучше всех. Поэтому-то это и главный семейный знак;
  • Рыбы: благодаря своему состраданию помогают подняться тем, кто споткнулся, и делают мир чуточку добрее;
  • Дева: умение познавать мир и использовать полученные знания с толком – главная сила этого знака Зодиака, среди них много новаторов и изобретателей;
  • Стрелец: они искренние и иногда даже излишние правдорубы – но это помогает их окружению тверже стоять на земле, вовремя возвращаясь туда с небесных витаний;
  • Весы: скепсис и сомнения помогают критически смотреть на мир, вовремя помогая окружающим свернуть с неправильного пути;
  • Водолей: благодаря своему дару – свободолюбию и свободомыслию – организуют целые революции, вытаскивая людей из оков и первыми бросаясь в бой за их выбор.

12 магических даров знаков Зодиака: колдовская сила по знаку Зодиака

Ну, и чтоб не было обидно остальным знакам Зодиака, расскажем про магические способности знаков зодиака – на этот раз всех двенадцати.

Овен: умеют ворожить и заряжать предметы (причем как позитивной энергией, так и негативной). Отлично считают энергетику и память вещей, чувствуя ее подчас интуитивно;

Телец: лучше всего у него выходят обряды на деньги и материальное благополучие. Может привлечь к человеку деньги, даже просто – но искренне – пожелав тому достатка на словах.

Читайте такжеДети-гении: с кем лучше иметь детей – таблица знаков ЗодиакаБлизнецы: этим людям заговоры и заклинания нужно проговаривать, ведь дар Близнецов (знак Зодиака) – в их голосе;

Рак: магические манипуляции зачастую осуждают и не приемлют, но гадать умеют лучше всех. Их магические прогнозы точны процентов на 80, что немало;

Лев: любовная магия – их конек, даже просто за дружеским советом в делах амурных лучше обращаться к этим ребятам;

Дева: их магическая сила связана с линиями рук, рунами и картами Таро. Нумерология – их призвание. Да и просто выиграть в лотерею, интуитивно вписав туда "правильные" числа – у них получается лучше всех;

Весы: лучше всего им удаются обряды, завязанные на планеты (в новолуние и солнцестояние, к примеру), а также на стихии (призыв дождя, заговор на гром и пр.). По этой же причине у них выходят самые мощные талисманы с природными камнями;

Скорпион: если интересно знать, какой знак Зодиака самый сильный в магии, то это он. Оттого что Скорпион – универсал: ему отлично дается любое направление магии, за что бы не взялся, главное – чтоб с душой;

Стрелец: а этот из тех, какие знаки Зодиака могут лечить. Болезни чуют подчас подсознательно. Врачи и медсестры из них выходят отличные, не говоря уж о целителях;

Читайте такжеДуша-человек: составлен рейтинг самых добрых знаков ЗодиакаКозерог: им стоит податься в астрологи, ведь вычисления по звездам и работа с магическими цифрами (например, составление гороскопа по дате рождения бесплатно или за деньги) – для них раз плюнуть;

Водолей: им хорошо даются гадания, причем способы гаданий часто придумывают сами, но главное – что их методы работают;

Рыбы: отлично умеют чистить энергетику, гадать на кофейной гуще, картах и рунах. У них выходят действенные зелья (особенно приворотное), умеют четко подмечать приметы. Причем эти ребята – в подавляющем большинстве – белые маги.

Ранее были названы самые везучие знаки Зодиака в сентябре 2019.

Также Влад Росс составил гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака.

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