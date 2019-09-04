Неудачники сентября: названы знаки Зодиака, которых ждут неприятности

Астролог составил гороскоп на сентябрь 2019

В сентябре судьба больше всего будет бить по Рыбам, Девам, Стрельцам и Близнецам. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Жесткий тау-квадрат между планетами, прежде всего, будет негативно воздействовать на подвижные знаки Зодиака, поэтому тяжело придется четырем знакам", - отметил астролог.

По словам Росса, главный неудачник месяца - Рыбы. Их могут обманывать и предавать, потому им не стоит никому доверять в этот период. Особенно несладко придется Рыбам во второй половине сентября.

Читайте такжеДети-гении: с кем лучше иметь детей – таблица знаков Зодиака"Нептун управляет Рыбами, и он будет в соединении с Черной Луной. Потому в этом месяце Рыбы могут погрузиться в пучину хаоса: они могут подсесть на наркотики или алкоголь. Это время, когда Рыбы могут пойти по темному пути, руководствуясь жаждой наживы или обольстившись напрасно.Сентябрь будет месяцем "разводилова" этого знака Зодиака. Потому активная деятельность и финансовые дела им просто противопоказаны", - предупредил эксперт.

Согласно гороскопу, также очень сложный месяц будет у Дев.

"Им категорически запрещено в сентябре заключать важные финансовые сделки, поскольку партнерские проекты и соглашения могут привести к разочарованиям, большим смутам и крупным потерям. Могут проявиться разрушительные тенденции, которые застанут Дев врасплох. И поскольку именно в Деве будет сохраняться сложный аспект Марса к Венере, это будет время бракоразводных процессов. Дев может ждать общественное порицание, недовольство начальства ими, потому им нужно готовиться к сложностям в делах", - отметил Росс.

Третьим знаком, которого ждет тяжелый месяц станет Стрелец. По прогнозу астролога, у Стрельцов в сентябре может стремительно начать рушиться репутация, а дальние поездки и приключения могут приводить к масштабным несчастным случаям, ДТП.

Читайте такжеДуша-человек: составлен рейтинг самых добрых знаков Зодиака"В это время Стрельцам категорически нельзя ехать за границу, в том числе отправляться на заработки в другую страну. Лучше с этими поездками повременить, поскольку, например, отправившись на заработки, они могут попасть в руку к нечестным работодателям, в результате чего Стрельцов попросту кинут. Переезды и смена места жительства тоже станут крайне неблагоприятными. Осторожными нужно быть с инвестициями и покупкой недвижимости, поскольку все эти операции могут выйти Стрельцам боком. Стрельцов могут серьезно обмануть и обокрасть в сентябре", - заявил Росс.

И замыкает четверку знаков-лузеров Близнецы. По словам эксперта, их ждут неприятности на работе и в плане финансов.

"Они будут метаться, могут внезапно сорваться на заработки за рубеж, но все эти попытки будут тщетны и не оправдают их ожиданий. Близнецам лучше воздержаться от таких поездок и не рисковать. Также они могут навлечь на себя неприятные конфликтные ситуации из-за своих любовных похождений, потому Близнецам лучше не изменять своим женам или мужьям, так как это легко может раскрыться именно в сентябре", - предупредил Росс.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака. Он назвал четыре знака Зодиака, которые станут главными счастливчиками месяца.