Как сжечь жир на животе: эксперты назвали продукты

Есть ряд продуктов для сжигания жира на животе / life.informator.news

Жир на животе не только портит внешний вид, но и грозит серьезными заболеваниями. Избавиться от него одними тренировками не получится, поэтому эксперты рекомендую обратить внимание на изменение рациона.

Ученые провели исследования и пришли к выводу, что скопление висцерального жира в брюшной полости увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, появления диабета второго типа и даже некоторых видов рака, передает портал Food News. В связи с этим специалисты составили перечень из более чем 20 продуктов, которые способствуют расщеплению вредного висцерального жира на животе и улучшают работу кишечника.

Продукты для сжигания жира на животе

Для борьбы с отложениями жира эксперты рекомендуют употреблять фасоль, горошек, нут, запеченный и сладкий картофель, спаржу, цветную капусту, семена тыквы, яйца и авокадо. Эти продукты богаты калием, пребиотиками, белком и цинком, которые повышают иммунитет и способствуют быстрому насыщению.

Полезны будут зеленые бананы, кофе и чай – они способствуют улучшению пищеварения. Также стоит добавить в рацион цитрусовые, молочные и кисломолочные продукты, обогащенные кальцием, и орехи (грецкие, миндаль, фисташки).

Уменьшить объемы талии помогут и лук, оливковое масло, овес, помидоры, лосось и тунец, богатые полиненасыщенными жирными кислотами, минералами и витамином D, а также цельные зерна, арахисовое масло, специи (базилик, перец чили, орегано) и ферментированные продукты наподобие мисо и темпе.

Напомним, ранее эксперты развеяли популярные мифы о здоровом питании. Оказалось, что многие путают правильное и здоровое питание с диетами, и поэтому приносят больше вреда своему организму, чем пользы.