Эксперты развеяли популярные мифы о здоровом питании

Оказалось, что многие продукты, незаслуженно имеют дурную славу / Фото getty images

Правильное питание стало модным трендом - о нем знают все, но многие путают правильное и здоровое питание с диетами, и поэтому приносят больше вреда своему организму, чем пользы.

Эксперты назвали топ-13 распространенных мифов о правильном питании и тут же их развеяли, передает МедикФорум.

Насыщенные жиры вредны

Бытует мнение, что при правильном питании насыщенных жиров советуют избегать. Но на самом деле они могут быть полезны, ведь содержат жирные кислоты, необходимые для функционирования организма. Конечно, есть жиры, способные нанести вред, но многое зависит от их количества.

Нельзя есть дрожжевой хлеб

Считается, что нельзя есть хлеб, приготовленный на живых дрожжах, так как они не погибают, а, попадая в желудок, вызывают большие проблемы со здоровьем. Но это абсолютно неверно, так как при воздействии высоких температур любые дрожжи погибают.

Жирные продукты вызывают лишний вес

Жиры легко откладываются в организме, однако они, как и углеводы, являются отличным источником энергии. Кроме того, они задействованы в большом количестве химических процессов в организме. Лишний вес может образоваться только из-за чрезмерного употребления жиров.

Яйца повышают уровень холестерина

На самом деле яйца (а особенно желтки) в небольших количествах не способны повлиять на уровень холестерина. Чтобы произошёл скачок, нужно съедать не меньше 20 штук в день. Поэтому в здоровое питание смело можно включать яйца без вреда для сердечно-сосудистой системы.

Сахар надо заменить фруктозой

Отчасти фруктоза намного полезнее сахара, поэтому она активно используется в сладких продуктах, является заменой сахарозы и добавляется в пищевые добавки. Но чрезмерное её употребление может привести к проблемам с сердцем и сосудами. Поэтому надо быть крайне осторожным при выборе сладостей с фруктозой, отдавая предпочтение свежим фруктам.

От бананов можно умереть

Бананы - источник калия. Считается, что его чрезмерное количество может привести к летальному исходу. Но это лишь миф. Ведь организм способен выводить калий быстрее, чем человек может его употреблять.

Люди не должны есть мясо

Люди употребляли мясо на протяжении всей эволюции и им свойственно продолжать это делать. Главное помнить, что не стоит превращать мясо в единственный источник энергии, чтобы не спровоцировать переизбыток насыщенных жиров.

Кофе вредит здоровью

Приверженцы правильного питания стараются исключить из рациона кофе, так как он якобы вредит здоровью. На самом деле в нём содержатся сильнейшие антиоксиданты. При разумном употреблении напитка никаких проблем с самочувствием не возникнет.

Соки полезны так же, как и фрукты

Свежевыжатые соки действительно полезны. Но нельзя полностью ими заменять свежие фрукты. В них намного меньше клетчатки, которая очень важна для здоровья. Что касается пакетированных соков, то в них очень много сахара, консервантов и пищевых добавок.

Овсянка - лучший завтрак

Начинать день с употребления овсянки не совсем правильно. Лучше всего завтракать белковой пищей. Тем более не стоит есть овсянку быстрого приготовления или обработанные овсяные хлопья, так как они лишены всех питательных веществ.

Организму нужен детокс

Детокс - популярное нынче слово. Считается, что для выведения токсинов и шлаков, нужны определенные продукты и методики. Однако, в организме есть печень, которая как раз и занимается этой функцией. Доказательств того, что специально проводимый детокс может привести к очищению, на самом деле нет.

Из-за профицита калорий потолстеешь

В вопросе здорового питания надо обращать внимания не только на количество калорий в рационе, но и на их качество, свой образ жизни. Сбалансированное и правильное питание даже при незначительном превышении калорий не приведёт к прибавке веса.

Нет лишнего веса - значит ты здоров

Действительно, у полных людей больше проблем со здоровьем. Но у худых и стройных людей жир тоже может скапливаться, правда, на внутренних органах, что намного опаснее. Если он копится годами, то приводит к серьёзным проблемам.

Напомним, диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова создала топ-рейтинг плохих советов по правильному питанию, которых точно не стоит придерживаться. В частности, зксперт разнесла в пух и прах БАДы, отказ от сахара, хлеба и сливочного масла.