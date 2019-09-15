Гороскоп на неделю: к каким неприятностям готовиться

На следующей неделе можно столкнуться с ложной информацией, предупредил гороскоп / rabstol.net

Гороскоп на неделю, 16-22 сентября, предупреждает, что нужно готовиться к столкновению со слухами, неприятными новостями и ложной информацией.

В рабочие дни у активных людей будет высокая производительность труда, они могут получить поддержку со стороны организации или коллектива, написала астролог из России Василиса Володина в Instagram.

Эксперт отметила, что неактивные люди увидят, какую силу имеет человек, вооруженный энтузиазмом и инициативой, и вполне могут стать активными.

Гороскоп предупреждает, что в конце недели может появиться ощущение подбирающейся депрессии, возможно возникновение трудностей в общении с окружающими. Володина добавила, что также возможны затруднения, опоздания и задержки.

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