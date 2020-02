Dishonored, Fallout и другие отличные игры по скидкам на распродаже Bethesda в GOG

Официальный арт Fallout: New Vegas / Obsidian

В магазине игр GOG от CD Projekt RED стартовала новая распродажа. На этот раз всем игрокам предоставила Bethesda скидки на многие свои игры, причем для этого есть хороший повод.

Дело в том, что издатель добавил в GOG пять своих игр: Dishonored, Dishonored 2, Dishonored: Death of the Outsider, Wolfenstein: The New Order и Wolfenstein: The Old Blood. Однако последние две части серии Wolfenstein (The New Colossus и Youngblood) компания почему-то оставила вне сервиса.

Зато на распродаже Bethesda игры можно купить сейчас по отличным ценам. Собрали для вас лучшие предложения.

Dishonored: Complete Edition - 23.99 доллара или 586 гривен (было 79.99 долларов или 1956 гривен)

Dishonored 2 - 9.99 долларов или 244 гривны (было 39.99 долларов или 977 гривен)

Dishonored: Death of the Outsider - 7.49 долларов или 183 гривны (было 29.99 долларов или 733 гривны)

Dishonored: Definitive Edition - 6.99 долларов или 170 гривен (было 19.99 долларов или 488 гривен)

Wolfenstein: The Two Pack - 8.99 долларов или 219 гривен (было 29.99 долларов или 733 гривны)

Официальный арт Dishonored 2 / Arkane Studios

Wolfenstein: The New Order - 5.99 долларов или 146 гривен (было 19.99 долларов или 488 гривен)

Wolfenstein: The Old Blood - 5.99 долларов или 146 гривен (было 19.99 долларов или 488 гривен)

Return to Castle Wolfenstein - 2.39 долларов или 58 гривен (было 5.99 долларов или 146 гривен)

The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition - 2.01 доллара или 39 гривен (было 6.70 долларов или 163 гривны)

The Elder Scrolls IV: Oblivion GOTY Edition - 4.49 долларов или 109 гривен (было 14.99 долларов или 366 гривен)

Скриншот из игры The Elder Scrolls IV: Oblivion / Bethesda

Fallout - 2.99 долларов или 73 гривны (было 9.99 долларов или 244 гривны)

Fallout 2 - 2.99 долларов или 73 гривны (было 9.99 долларов или 244 гривны)

Fallout Tactics - 2.99 долларов или 73 гривны (было 9.99 долларов или 244 гривны)

Fallout 3 GOTY - 3.77 долларов или 92 гривны (было 12.59 долларов или 307 гривен)

Fallout: New Vegas Ultimate Edition - 4.49 долларов или 109 гривен (было 14.99 долларов или 366 гривен)

Скриншот из игры Fallout 3 / Bethesda

Doom 3: BFG Edition - 3.77 долларов или 92 гривны (было 12.59 долларов или 307 гривен)

DOOM II + Final DOOM - 2.99 долларов или 73 гривны (было 9.99 долларов или 244 гривны)

The Ultimate DOOM - 2.39 долларов или 58 гривен (было 5.99 долларов или 146 гривен)

Quake 4 - 3.77 долларов или 92 гривны (было 12.59 долларов или 307 гривен)

Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth - 1.99 долларов или 48 гривен (было 4.99 долларов или 122 гривны)

Bethesda распродажа в GOG завершится 24 февраля.

А пока предлагает Epic Games Store бесплатные игры всем желающим. Одна из них - Kingdom Come: Deliverance.

Распродажа Bethesda доступна по ссылке.