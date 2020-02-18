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Dishonored, Fallout и другие отличные игры по скидкам на распродаже Bethesda в GOG

18 февраля 2020, 15:53

Издатель не просто устроил распродажу, но и добавил в магазин пять новых игр.

Официальный арт Fallout: New Vegas
Официальный арт Fallout: New Vegas / Obsidian

В магазине игр GOG от CD Projekt RED стартовала новая распродажа. На этот раз всем игрокам предоставила Bethesda скидки на многие свои игры, причем для этого есть хороший повод.

Дело в том, что издатель добавил в GOG пять своих игр: Dishonored, Dishonored 2, Dishonored: Death of the Outsider, Wolfenstein: The New Order и Wolfenstein: The Old Blood. Однако последние две части серии Wolfenstein (The New Colossus и Youngblood) компания почему-то оставила вне сервиса.

Зато на распродаже Bethesda игры можно купить сейчас по отличным ценам. Собрали для вас лучшие предложения.

  • Dishonored: Complete Edition - 23.99 доллара или 586 гривен (было 79.99 долларов или 1956 гривен)
  • Dishonored 2 - 9.99 долларов или 244 гривны (было 39.99 долларов или 977 гривен)
  • Dishonored: Death of the Outsider - 7.49 долларов или 183 гривны (было 29.99 долларов или 733 гривны)
  • Dishonored: Definitive Edition - 6.99 долларов или 170 гривен (было 19.99 долларов или 488 гривен)
  • Wolfenstein: The Two Pack - 8.99 долларов или 219 гривен (было 29.99 долларов или 733 гривны)
Официальный арт Dishonored 2 / Arkane Studios
  • Wolfenstein: The New Order - 5.99 долларов или 146 гривен (было 19.99 долларов или 488 гривен)
  • Wolfenstein: The Old Blood - 5.99 долларов или 146 гривен (было 19.99 долларов или 488 гривен)
  • Return to Castle Wolfenstein - 2.39 долларов или 58 гривен (было 5.99 долларов или 146 гривен)
  • The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition - 2.01 доллара или 39 гривен (было 6.70 долларов или 163 гривны)
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion GOTY Edition - 4.49 долларов или 109 гривен (было 14.99 долларов или 366 гривен)
Скриншот из игры
Скриншот из игры The Elder Scrolls IV: Oblivion / Bethesda
  • Fallout - 2.99 долларов или 73 гривны (было 9.99 долларов или 244 гривны) 
  • Fallout 2 - 2.99 долларов или 73 гривны (было 9.99 долларов или 244 гривны) 
  • Fallout Tactics - 2.99 долларов или 73 гривны (было 9.99 долларов или 244 гривны)
  • Fallout 3 GOTY - 3.77 долларов или 92 гривны (было 12.59 долларов или 307 гривен)
  • Fallout: New Vegas Ultimate Edition - 4.49 долларов или 109 гривен (было 14.99 долларов или 366 гривен)
Скриншот из игры Fallout 3
Скриншот из игры Fallout 3 / Bethesda
  • Doom 3: BFG Edition - 3.77 долларов или 92 гривны (было 12.59 долларов или 307 гривен)
  • DOOM II + Final DOOM - 2.99 долларов или 73 гривны (было 9.99 долларов или 244 гривны)
  • The Ultimate DOOM - 2.39 долларов или 58 гривен (было 5.99 долларов или  146 гривен)
  • Quake 4 - 3.77 долларов или 92 гривны (было 12.59 долларов или 307 гривен)
  • Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth - 1.99 долларов или 48 гривен (было 4.99 долларов или 122 гривны)

Bethesda распродажа в GOG завершится 24 февраля.

А пока предлагает Epic Games Store бесплатные игры всем желающим. Одна из них - Kingdom Come: Deliverance.

Распродажа Bethesda доступна по ссылке.

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