Реклама переиздания лучшей части Call of Duty: Modern Warfare утекла в сеть

Арт ремастера Call of Duty: Modern Warfare 2 / Infinity Ward

Call of Duty: Modern Warfare 2 считается чуть ли не лучшей частью серии благодаря невероятно динамичной кампании и проработанному мультиплееру. Слухи о переиздании игры ходят уже давно, но новый слив информации фактически окончательно подтвердил существование ремастера.

Информацию удалось обнаружить благодаря обновлению Call of Duty: Modern Warfare 2019 года. В саму игру оно не внесло слишком много нововведений, зато в файлах удалось обнаружить информацию о Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered.

Среди файлов игры затесались баннеры будущего переиздания. Они намекают, что в Infinity Ward собираются перевыпустить только кампанию Modern Warfare 2. Мультиплеер не планируют трогать, чтобы не отвлекать внимание от Modern Warfare 2019 года.

Баннер ремастера Modern Warfare 2 / Infinity Ward

Также выяснилось, что с релизом ремастера в Modern Warfare 2019 года появится новый скин оперативника Гоуста, одного из главных героев Modern Warfare 2. Также в игру добавят комплект экипировки, связанной с Гоустом.

Скин Гоуста / Infinity Ward

Ни дату выхода, ни цену ремастера в файлах обнаружить не удалось. Также не ясен сам формат релиза. Напоминаем, переиздание первой части Modern Warfare шло в комплекте с Infinite Warfare.

Тем временем в сети уже появились первые слухи о новой части Call of Duty 2020 года. Это должен быть перезапуск подсерии Black Ops, который расскажет о жестокости во Вьетнаме.

Сейчас же огромной популярностью пользуется бесплатная королевская битва Call of Duty: Warzone. Скачать ее может свободно абсолютно каждый игрок, даже если он не купил Modern Warfare 2019. Call of Duty: Warzone умудрилась поставить рекорд по количеству игроков за первые сутки после релиза.