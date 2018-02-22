Разобрались в генетике. В США ученые нашли мутации, вызывающие у людей непереносимость алкоголя

Группа исследователей из Пенсильванского университета (США) обнаружила ген, значительным образом усиливающий реакцию организма на спиртные напитки.

Такое сообщение опубликовало британское издание The Independent.

Как полагают ученые, соответствующая ДНК получила широкое распространение среди людей в результате естественного отбора.

Они проанализировали геномы двух с половиной тысяч человек, принадлежащих 20 популяциям на четырех континентах Земли. Выяснилось, что у пяти популяций имеются мутации в группе генов, кодирующих алкогольдегидрогеназу — фермент, который запускает процесс катализации окисления спиртов. Данный дефект приводит к тому, что этанол разрушается гораздо менее эффективно и оказывает на организм токсическое воздействие, выражаемое ухудшением состояния здоровья. В конечном итоге у людей возникает острое неприятие алкоголя.

Напомним, ранее ученые рассказали о том, какую пользу организму приносит употребление спиртного.