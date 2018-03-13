Ученые назвали занятие, способное продлить молодость человека

До глубокой старости можно быть энергичным, активным и здоровым благодаря надежной иммунной системе организма.

Такую гипотезу высказали британские ученые по результатам нового исследования, опубликованного в журнале Aging Cell.

Исследователи убеждены, что укрепить иммунитет можно с помощью регулярной езды на велосипеде. К выводу они пришли по результатам исследований Т-клеток крови молодых и пожилых людей.

Специалисты брали анализ крови у представителей молодого поколения, которые ведут малоподвижный образ жизни, и у велосипедистов возрастом от 55 лет. Удивлению не было предела, когда результаты исследований совпали.

Авторы эксперимента заявляют, что с возрастом иммунная система ухудшается, однако регулярная езда на велосипеде и активный образ жизни способны в этой области медицины творить чудеса.

По данным ученых, иммунитет человека после 20 лет имеет тенденцию к снижению на 2-3% ежегодно. Именно поэтому пожилые люди более восприимчивы к разного рода заболеваниям. Однако специалисты нашли рецепт долголетия, поскольку показатели иммунной системы 70-летних велосипедистов совпадают с аналогичными результатами 20-летних молодых людей.

Ученые также отмечают, что у активных пожилых людей, которые регулярно ездят на велосипеде, был выявлен чрезвычайно высокий уровень Т-клеток памяти.

Как ранее сообщалось, ученые выяснили, что лимонный сок в составе напитков может спровоцировать в организме человека рост микроорганизмов, способных вызвать инфекционные заболевания.