Появилось космическое пиво

Австралийские пивовары разработали пиво для космонавтов. Теперь и они могут пить в космосе пенный напиток.

Уникальность пива заключается не в самом напитке, а в бутылке с поверхностным натяжением. Такая тара удерживает пиво внутри, и его можно потреблять там, где нет силы тяжести.

Как пишет naked-science.ru, напиток будет газированным настолько, чтобы избежать пузырчатой катастрофы среди космической станции. При этом по вкусу и ощущениям напоминать он будет обычное пиво.

В то же время перед пивоварами стоит еще одна проблема – пока неизвестно как выпивка повлияет на человеческую переносимость или метаболизм алкоголя на разных уровнях гравитации. Как известно, астронавтам NASA запрещено употреблять алкоголь, хотя в середине 70-х были планы по отправке на орбиту крепкого напитка, как части меню.

Напомним, в Японии научились варить прозрачное пиво. Напиток продается в пластиковых бутылках, так что его можно пить даже в офисе.

А в Британии научились варить пиво из пищевых отходов.