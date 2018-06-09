Ученые нашли новую неожиданную причину ранней смерти

Ученые Копенгагенского университета (Дания) выяснили, что чувство одиночества всерьез увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти как у мужчин, так и у женщин.

Соответствующее сообщение было опубликовано в пресс-релизе на специализированном портале EurekAlert!.

Согласно обнародованным данным, в исследовании принимали участие 13 436 пациентов, страдающих от ишемической болезни сердца, аритмии, сердечной недостаточности либо болезни сердечного клапана. Волонтеры заполняли анкеты, в которых указывали состояние своего физического и психологического здоровья, а также сообщали сведения об образе жизни и либо одиночестве, либо проживании с другими людьми.

Кроме того, в предыдущих исследованиях было продемонстрировано, что одиночество связано с немалыми рисками ишемической болезни сердца и инсульта. Однако, результаты новой работы ученых показали, что одиночество и социальная изоляция пациентов всерьез способствовали осложнениям вне зависимости от типа сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом риск преждевременной смерти у одиноких мужчин и женщин увеличивался примерно вдвое.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые установили – физический труд приближает смерть.