Ученые установили, почему люди стают одинокими

Группа исследователей из Кембриджского университета (Великобритания) пришли к выводу, что генетика оказывает непосредственное влияние на то, что люди стают одинокими.

Соответствующее сообщение было опубликовано в специализированном издании Nature Communications. Согласно обнародованным данным, ученые тщательное проанализировали базы данных лабораторий, которые включают в себя информацию о геноме около полумиллиона человек. В результате удалось обнаружить регионы генома, связанные с чувством одиночества. Кроме того, изучая генетические варианты, характерные для людей, страдающих от одиночества, исследователи также установили закономерность − во многих случаях схожие вариации удавалось связать с лишним весом.

Соответственно, вероятность возникновения и того, и другого явления определяется одними и теми же генами и, судя по всему, "сражаться" с ними нужно одновременно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые нашли новую неожиданную причину ранней смерти.