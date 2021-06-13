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Анонсирована игра про Бабу-Ягу

13 июня 2021, 18:45

Релиз запланирован на зиму 2021 года для ПК, PS5 и Xbox Series.

Blacktail
Анонсирована игра про Бабу-Ягу / The Parasight

Вслед за Джеффом Кили свое шоу перед E3 организовал ресурс IGN. Никаких громких анонсов не было, но кое-что интересное всё-таки показали.

Так, например, студия The Parasight, состоящая из бывших авторов Layers of Fear, Blair Witch и недавнего The Medium, анонсировала экшен-адвенчуру от первого лица под названием Blacktail, основанную на славянском фольклоре, в частности мифе про Бабу Ягу.

По сюжету, игроки примерять на себя роль 16-летней Яги, которую обвинили в колдовстве и изгнали из поселения. Ей предстоит выживать в беспощадном лесу, охотясь на духов, которые хранят пропавшие воспоминания. По словам разработчиков, система морали сильно влияет на игровой процесс, личность и навыки протагониста.

"Славянская легенда оживает в этой приключенческой игре от первого лица в открытом мире. Узнайте о происхождении Бабы Яги и помогите ей превратиться в хранительницу леса или ночной кошмар, которым пугают детей", – гласит описание игры. Релиз запланирован на зиму 2021 года для ПК, PS5 и Xbox Series.

Трейлер Blacktail

А меж тем до презентации Microsoft и Bethesda в рамках E3 осталось полтора часа. Это, без сомнений, главная конференция выставки. Посмотрим на Halo Infinite, Starfield, STALKER 2, геймплей Battlefield 2042, геймплей Far Cry 6 и прочий сок.

Следить за трансляциями можно будет в соцсетях и на каналах E3 – в Твиттере и Фейсбуке, а также на Twitch и YouTube.

Blacktail
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