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Главы команда Xbox рассказал, что он думает о контроллере DualSense для PlayStation 5

27 ноября 2020, 17:01

По его словам, это шаг вперёд для индустрии в целом.

Фил Спенсер / глава Xbox

Глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) наслаждается инновациями, которые конкуренты из Sony продвигает с помощью революционного контролера DualSense для консоли PlayStation 5. По его словам, инновации любого из основных производителей консолей могут быть полезны для отрасли в целом.

Спенсер также добавил, что никогда не будет выступать против команд своих конкурентов, поскольку не считает это полезным для индустрии, да и вообще такое мышление – не в его стиле. Он презирает идею, что Microsoft ради успеха на рынке нужно выстраивать его на неудачах других, пускай даже прямых конкурентов.

Я аплодирую тому, что Sony сделали с контроллером. Думаю, что все мы в индустрии должны учиться друг у друга, и как результат, продвигать новые идеи, будь то бизнес-модели дистрибуции, вроде сервиса Game Pass, так и революционные технологии контроллера, которые привносят с собой совершенного новый игровой опыт.

Мы не можем вывернуть геймпад наизнанку, поскольку у многих есть ожидания того, как он должен работать. Мы должны внедрять инновации с учётом этого, и смотрим на то, что делают другие платформодержатели, чтобы извлечь из этого уроки и посмотреть, можно ли это применить к тому, что делаем мы.

Спенсер выразил надежду, что подобного рода инновации позволят конкурентам учиться на опыте друг друга, отчего все только выиграют, геймеры в частности. При этом речь идет обо всей экосистеме консолей – от программного обеспечения до периферийных устройств вроде геймпадов или шлемов виртуальной реальности.

В Украине официальная цена новой приставки от Microsoft составляет 11 999 и 15 999 гривен за Xbox Series S и Xbox Series X соответственно. Напомним, что значительная разница в цене консолей Microsoft нового поколения обусловлена более слабым железом у младшей версии и вытекающим из этого меньшим количеством игровых возможностей.

Ранее фирма сообщила, что запуск нового поколения консолей 10 ноября стал "самым успешным в истории Xbox". В общей сложности было продано больше консолей, нежели в любом предыдущем поколении.

PlayStation PlayStation 4 Xbox Xbox One Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series X Xbox Series S
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