Авторы украинской игры про Шерлока Холмса поделились новым геймплейным роликом

Кадр из Sherlock Holmes: Chapter One / Frogwares

В этом году игроки могут стать юными Шерлоками и оценить Sherlock Holmes: Chapter One, а пока украинские разработчики из студии Frogwares продолжают делиться геймплеем – со своими комментариями.

Действие новой части происходит на острове Кордона, находящемся где-то в Средиземном море. Как видим в начале видео, прославленному сыщику придётся не только решать головоломки, но и стрелять. Преступников будет много, а конечная цель – раскрыть тайну смерти матери героя.

Среди свежих особенностей игры – система маскировки, которая позволит вам вырядиться даже пиратом (в целях расследования, разумеется). Детективный геймплей всё ещё требует от вас связывать улики, делать выводы и доверять интуиции. Например, зрение сыщика позволит ещё юному детективу взглянуть на человека и определить три основные характеристики – эта информация позволит заранее подобрать нужный образ и наиболее подходящие реплики в диалогах.

Новая игра о Шерлоке Холмсе предложит игрокам не только детективную историю, но и открытый мир с возможностью исследовать дополнительные локации в поисках чего-нибудь интересного – вплоть до побочных заданий. Студия Frogwares делает ставку на нелинейность, давая возможность выбирать способ разрешений конфликта – будь то прямое столкновение или нечто более интеллектуальное.

Геймплей Sherlock Holmes: Chapter One. На видео доступны русские и украинские субтитры

Sherlock Holmes: Chapter One выйдет в конце 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. Предыдущая часть серии, Sherlock Holmes: The Devil's Daughter, выходила в 2016 году.