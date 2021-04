Новая часть Age of Empires обзавелась свежими кадрами и датой выхода

Age of Empires IV выйдет осенью 2021 года / Microsoft

Компания Microsoft на специальном шоу по Age of Empires не только подтвердила дату выхода четвёртой части, осень 2021 года, но и представила сюжетную кампанию за норманнов и новые цивилизации – Китай и Делийский султанат.

Отмечается, что при создании продолжения легендарной стратегии команда старалась сохранить дух старых Age of Empires, при этом освежив некоторые геймплейные элементы.

Кроме всего прочего, разработчики пообещали до выхода провести закрытое тестирование, записаться на которое можно на специальном сайте. Вдобавок Relic показала длинный геймплейный трейлер стратегии в реальном времени.

Age of Empires IV - Геймплейный трейлер

Age of Empires IV - Кампания за норманнов

Age of Empires IV - Делийский султанат

Age of Empires IV - Китай

Не остались без внимания и другие игры серии. Летом Age of Empires II получит дополнение Dawn of the Dukes, посвящённое Восточной Европе. А до конца года в стратегии появится кооперативный режим с историческими сражениями.

Age of Empires III тоже не обделят контентом: на этой неделе выйдет обновление с Соединёнными Штатами, а до конца года разработчики добавят африканскую цивилизацию.

Для всех, кто не знаком с сабжем, Age of Empires представляет собой серию исторических стратегий в реальном времени, издаваемых Microsoft Studios. Первая игра серии – Age of Empires – увидела свет в далеком 1997 году. Изначально разработкой этих игр занималась Ensemble Studios, но после её роспуска в 2009 году она была поручена другим студиям.