Разработчики Resident Evil 8 опубликовали системные требования хоррора

Системные требования Resident Evil 8 / Steam

До релиза Resident Evil Village осталось примерно полтора месяца, и в Сети появились системные требования новой части известной серии зомби-хорроров с видом от первого лица.

В рекомендуемых у хоррора i7 8700, 16 ГБ памяти и GTX 1070, а для поддержки рейтрейсинга понадобится как минимум RTX 2060. При этом, как отмечают разработчики, частота кадров может снизиться в сценах с большим количеством спецэффектов.

Resident Evil Village - системные требования

Минимальные системные требования:

Процессор — Intel Core i5-7500 или AMD Ryzen 3 1200

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 560

Видеокарта для рейтрейсинга — NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6700 XT

Оперативная память — 8 ГБ

Рекомендуемые системные требования:

Процессор — Intel Core i7 8700 или AMD Ryzen 5 3600

Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5700

Видеокарта для рейтрейсинга — NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 6700 XT

Оперативная память — 16 ГБ.

Resident Evil: Village (в просторечии – Resident Evil 8), готовится к выходу 7 мая на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X с бесплатным апгрейдом между поколениями. События восьмой части продолжают историю признанной критиками Resident Evil 7 Biohazard. Новая сюжетная линия начинается с того, что Итан Уинтерс и его жена Миа мирно живут на новом месте, свободные от прошлого. Они делают первые шаги в совместной жизни, как вдруг случается новая трагедия.

До этого ожидается релиз второй демоверсии хоррора, которая будет содержать контент из финальной сборки игры. Грядущий демо-эпизод будет доступен на всех платформах.

Resident Evil: Village можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1999 гривен;

В магазине Steam - 1299 гривен.

Resident Evil Village - трейлер

Поспешим напомнить всем поклонникам серии Resident Evil, которые с нетерпением ждут восьмую номерная часть, быть предельно внимательными – в Сети гуляют серьезные спойлеры по игре.

Если раньше мы писали только о спойлерных названиях файлов с катсценами, то сейчас появились сами катсцены, которые раскрывают сюжетные повороты игры, включая концовку во всех деталях, и дизайны некоторых боссов.

В свое время аналогичным образом в Сеть слили подробности сюжета The Last of Us Part II за два месяца до официального релиза. Сюжет якобы слил кто-то из семьи одного из сотрудников Naughty Dog.