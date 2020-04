Долгожданная игра The Last of Us Part II получила новую дату выхода

The Last of Us Part II / Naughty Dog

Перенос The Last of Us Part II на неопределенный срок огорчил многих игроков по всему миру. Игра должна была выйти в конце мая, но из-за коронавируса ее отложили. Впрочем, новую дату выхода уже объявили. Ждать предстоит не так уж долго.

В официальном заявлении Sony указано, что весь мир понемногу начинает приходить в себя после кризисного времени из-за пандемии. Так что компания рада анонсировать, что новая The Last of Us Part II дата выхода – 19 июня.

При этом в июне должен был выйти другой эксклюзив PlayStation 4 – Ghost of Tsushima. Его дата выхода была назначена на 26 июня. Однако теперь игру перенесли на 17 июля, чтобы она не сражалась за продажи с The Last of Us Part II.

Студия Sucker Punch, которая и занимается разработкой Ghost of Tsushima, рассказала в Твиттере, что дополнительные недели пойдут на полировку игры и отлов багов. Сама разработка продвигается по плану, удаленная работа никак на нее не повлияла.

Обе игры считаются крупнейшими эксклюзивами PlayStation 4 в этом году. Потому закономерно, что Sony хочет развести их во времени. Так игроки смогут спокойно купить и пройти обе игры, а не выбирать что-то одно.

Ранее в сеть также слили полный сюжет The Last of Us Part II в текстовом формате. Мы пересказали его. Осторожно, там очень много спойлеров и дичи.