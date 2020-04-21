Трэвис Скотт проведет онлайн-концерт внутри Fortnite

Astronomical / Travis Scott

В популярной онлайновой игре Fortnite однажды уже проводил концерт известный диджей Marshmello. Тогда мероприятие пользовалось огромным успехом. И сейчас нечто подобное попытается провести и известный рэпер Трэвис Скотт прямо внутри игры.

Его онлайн-тур получил название Astronomical, что соответствует космической тематике, которой исполнитель придерживается последние несколько лет. В 2018 году у него как раз вышел альбом Astroworld. Это оказался один из самых важных релизов последних лет.

Вероятно, в Astronomical будут звучать как раз преимущественно треки из Astroworld. Но также состоится презентация совершенно новой песни.

Пока точно неясно, где именно на карте Fortnite пройдет концерт. Но разработчики из Epic Games раскрыли, что зону создали специально под стиль Трэвиса Скотта.

Концерты пройдут с 24 по 26 апреля. Вот их точное расписание по киевскому времени.

24 апреля – 2:00

24 апреля – 17:00

25 апреля – 7:00

25 апреля – 18:00

26 апреля – 1:00

Именно на альбоме Astroworld впервые прозвучал трек Sicko Mode, который Billboard признал 16 лучшим треком предыдущего десятилетия.

Также недавно в Fortnite появился популярный супергерой Marvel Дэдпул.