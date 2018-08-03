Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых

Олешко могли убить из-за его деятельности, как предпринимателя

Бердянский суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения всем подозреваемым в причастности к убийству активиста Виталия Олешко, известного ветерана АТО с позывным "Сармат", и отправил всех четверых подозреваемых за решетку.

Несмотря на то, что "Сармат" активно занимался расследованием деятельности местных власть имущих, да и вообще, всячески отравлял им жизнь, в полиции склоняются к мысли, что причиной убийства стала предпринимательская деятельность Олешко, сообщает ТСН.

Также в полиции рассказали, как им удалось быстро выявить и задержать подозреваемых в убийстве. По словам правоохранителей, четверку задержали благодаря радиоперехвату - из десятков тысяч мобильных номеров оперативники выделили четыре, абоненты которых стремительно скрылись с места преступления и направились на выезд из курортного Бердянска.

Всю четверку "вели" по симферопольской трассе, а задержали на стационарном посту полиции в Васильевке.

Напомним, в городе Бердянск Запорожской области среди бела дня неизвестный застрелил из ружья бойца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной Сармат). Полиция обнаружила и задержала подозреваемых в убийстве Виталия Олешко. Позднее в Сети опознали одного из киллеров.