Донецкий боевик обвинил Корнета и Плотницкого в обстрелах Луганска ради власти

Игорь Корнет и Игорь Плотницкий

Один из боевиков группировки «ДНР» Андрей Комов заявил о том, что нынешний главарь «ЛНР» Игорь Корнет и его предшественник Игорь Плотницкий в 2014-м вместе со своими подчиненными обстреливали Луганск – для того, чтобы обвинить бойцов ВСУ в убийствах мирных жителей.

Свои признания и разоблачения боевик выложил в популярной российской социальной сети.

Комов обвиняет Корнета и Плотницкого в том, что те с началом военного конфликта на Донбассе в 2014 году «вынашивали идею прийти к власти». Ради осуществления своих планов, по данным боевика, они и организовывали/осуществляли обстрелы.

«Он (Корнет, – «Главред») планировал вместе с Плотницким обстрел Луганска и лично присутствовал, когда батальон «Заря», развернув свои пушки в сторону Луганска начал его обстреливать. Он был первым среди тех, кто кричал на весь Луганск, что это "укропы" уничтожают мирное население "ЛНР"», – подытожил Комов.

Напомним, Корнет пришел к власти в «ЛНР» в результате военного переворота осенью минувшего года. Отстраненный от власти Плотницкий с приспешниками уехал в РФ.