Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории

Георгий Тука

Заместитель главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал об уровнях угрозы со стороны России, а также спрогнозировал, когда настанет самый трудный период в истории независимой Украины.

По мнению чиновника, после мирового футбольного первенства у президента РФ Владимир Путина оказались «развязаны руки», сообщает «Апостроф». Тука выразил уверенность в том, что россияне будут пытаться дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

«Будет рост популистских настроений в Европейском Союзе, а ни для кого не является секретом, что популистские партии, как правило - крайне левые или крайне правые - сотрудничают с Российской Федерацией. То есть можно утверждать, что прорастают пророссийские настроения в Европе, плюс мы сейчас входим в опасный для нас, но очень привычный турбулентный период - избирательная гонка», − заявил он.

Тука также рассказали, что в минувшем году помогал сотрудниками СБУ в подготовке отчета на вышеуказанную тему. В выводах документа говорилось, что наиболее трудный период для Украины стартует с сентября нынешнего года.

«На фоне всех этих факторов мы сделали вывод, что примерно с сентября для Украины наступит самый опасный период в нашей истории. У нас нет никаких сомнений, что Россия будет активно действовать в своих интересах, используя наши внутренние противоречия и слабость для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране», − подытожил чиновник.

Напомним, ранее в МИД рассказали о планах Путина по поводу выборов в Украине.