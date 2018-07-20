В МИД рассказали о планах Путина по выборам в Украине

Елена Зеркаль, заместитель по вопросам европейской интеграции главы МИД Украины Павла Климкина, полагает, что президент РФ Владимир Путин желает победы "удобного" для него политика на выборах президента Украины-2019.

Свое мнение чиновница и дипломат высказала в эфире "Пятого канала".

"Очень многие наши факторы также влияют на внешние встречи, потому что Путин уже четко дал понять, что он ожидает результатов украинских выборов. И я лично не думаю, что до выборов он будет готов к каким-либо действиям. Действительно, могут быть какие-то диалоги, какие-то провокации, какие-то упреки, но понимаю, что сейчас все внимание будет сосредоточено на украинских выборах, и на том, кого привести к власти, кто будет для него более удобный − это тоже понятно", − сказала Зеркаль.

По ее мнению, у россиян давно отработана технология вмешательство в выборы – еще во время американских избирательных кампаний.

"Если они смогли вмешиваться в американские выборы, то мы должны задуматься над тем, каким образом они готовятся вмешиваться в украинские выборы", − сказала Зеркаль.

Напомним, ранее эксперт рассказал о будущем главном фронте Путина в Украине, затем политолог рассказал, что президент РФ видит возможности захватить страну, а экс-депутат Госдумы РФ рассказал, как Кремль контролирует выборы в Украине.