Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ

Теперь любой БПЛА, который летает над военными, могут и будут сбивать

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что все БПЛА (беспилотные летательный аппараты), замеченные над районами учений, движения военной техники и военными объектами, будут сбиты.

Это связано с обеспечением сохранения военной тайны, сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Каждый из нас должен почувствовать свою личную ответственность за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее информационной безопасности, которые согласно Конституции Украины являются делом всего Украинского народа! Просьба и в дальнейшем не разглашать перемещения подразделений Вооруженных сил Украины! Номера техники, виды и количество вооружения, его принадлежность к родам войск, направления и маршруты движения", - говорится в сообщении.

Читайте такжеАмериканский беспилотник провел в небе над Донбассом воздушную разведку: фотоРазглашение подобной информации может представлять угрозу национальной безопасности, добавили в Генштабе.

"Информируем: в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты. А лица, осуществлявшие запуск или управлявшие этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности", - подчеркнули в Генштабе.

Напомним, 11 июня сообщалось, что Государственная авиационная служба установила ограничения на полеты дистанционно пилотируемых воздушных аппаратов весом до 2 килограмм. Так, новый порядок запрещает летать над объектами под охраной, определенными Минобороны, МВД, пограничной службы, СБУ, Нацполицией, Нацгвардией, УДО, другими военными и правоохранительными органами.