В Каменском вице-мэр умер после падения с велосипеда

Мелешко разбился на велосипеде

В городе Днепродзержинске Днепропетровской области, который сейчас переименован в Каменское, заместитель мэра Владислав Мелешко умер после травм, полученных в результате падения с велосипеда.

«Владислав получил тяжелейшие травмы черепа и позвоночника, был срочно доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи», — сообщает местная газета «Любимый город».

Накануне вечером Мелешко ехал на велосипеде по по улице Романковской. Во время прогулки колеса его велосипеда попали в отверстие ливневой канализации, и он упал на асфальт.

Мужчина получил серьезные травмы головы и, несмотря на усилия врачей, умер на следующий день, не приходя в сознание.

Напомним, во время приема у врача в одной из стоматологических клиник Киева умерла женщина.