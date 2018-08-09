По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест

Многие не смогли поступить, и остались без бюджетных мест / УНИАН

12% абитуриентов, подавших документы на бюджетные места, не заняли эти места. Это связано с тем, что многие подавали одновременно документы в Украине и за рубежом. И когда пришло время выбирать - сделали выбор не в пользу отечественных вузов. Многие выбрали более престижные, пусть и платные учебные заведения. А бюджетные места для тех, кто идет дальше в хвосте – сгорели

За свободные бюджетные места теперь поборются льготники. Вне зависимости от рейтинга оценок, они могут попасть на бесплатное обучение вместо тех, кто учился лучше, сообщает "24 канал".

До 18 августа бюджетные места перераспределят между вузами: там, где льготников нет, их заберут, а там где желающих много – добавят. Первой категорией перевода независимо от конкурсного бала являються дети погибших защитников Украины.

Читайте также"Барашки в бумажках". В Украине сотрудников трех вузов "спалили" на взятках от абитуриентовЕсли после распределения бюджетных мест в поступающих возникли вопросы относительно его справедливости, то они имеют право подать апелляцию в приемную комиссию. Правда, сейчас таких (апелляций - ред.) в Министерстве образования и науки нет.

Напомним, стали известны специальности с самым высоким проходным баллом; это оказались стоматология и международное право.