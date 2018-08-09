Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице

В Харькове пьяная медсестра ударила ребенка / УНИАН

В харьковском отделении больницы "Охматдет" пьяная медсестра применила в отношении ребенка физическую силу.

Дети, оказавшиеся свидетелями инцидента, рассказали, что женщина вечером начала вести себя странно, при этом ругалась прямо в палате.

Затем она схватила одну из девочек за волосы и потащила ее мыть голову, сообщает ТСН.

Взволнованные дети рассказали по телефону о происшествии родителям, а приехавшие родственники увидели, что медсестра напилась прямо на рабочем месте. В то же время женщина вела себя крайне агрессивно, бросалась вещами и угрожала.

Отмечается, что родителям пришлось вызывать полицию, однако патрульным не сразу удалось утихомирить медсестру, на которую тут же было написано заявление. Полицейские забрали пьяную женщину в отделение.

Напомним, ранее сообщалось о скандале из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца "Миротворца".