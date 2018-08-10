Правозащитник обратился в Вашингтон с просьбой усмирить "куратора ЦРУ" в Украине

Семен Глузман / УНИАН

Глава Ассоциации психиатров Украины, правозащитник Семен Глузман обратился к директору ЦРУ Джине Хаспел с критикой деятельности куратора ведомства Возняка в Киеве.

Глузман заявил, что в 70-х годах прошлого века, когда он был "в лагере для политических заключенных" в СССР, испытывал "огромное уважение" к США, которые считал "идеальным государством"

"Тем не менее я вынужден просить вас остановить выраженную коррупционную деятельность вашего сотрудника господина Возняка, официального куратора ЦРУ на Украине", - написал он в Facebook.

По словам правозащитника, Возняк якобы "лоббирует личные интересы своей сестры (и.о. главы Минздрава. - Прим.) Ульяны Супрун", которая, занимается "разрушительной деятельностью" и именно он убедил президента Украины Петра Порошенко не "убирать" Супрун.

"Я не знаю, какими аргументами ваш сотрудник господин Возняк воздействует на Президента Украины, останавливая его намерение убрать Уляну Супрун с должности и. о. министра. Но я твердо знаю, что такое поведение господина Возняка в моей стране есть проявление той самой коррупции, с которой Соединенные Штаты Америки помогают нам бороться.Убедительно прошу вас: остановите господина Возняка!" - подытожил Глузман.

Ранее Глузман заявлял, что и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун - "разрушитель, неграмотный, эмоционально зависимый" человек.

"Министр не имеет права на эмоции. Она не умеет коммуницировать, не знает, что такое диалог. Она окружила себя худшими. Хотя в этой стране есть гораздо более серьезные люди, которые могли бы быть министрами и советниками министра. Я многих знаю", - сказал он.