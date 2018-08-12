"Алкаши, торчки и драки": писатель рассказал, во что Россия превратила Севастополь

Писатель поражен, во что превращен аннексированный Севастополь / Фото: соцсети

Ситуация в аннексированном Россией Севастополе напоминает реалии лихих 90-ых, считает крымский писатель Платон Беседин, который активно поддерживает захват полуострова Россией.

"У меня ощущение полного п**деца. Иначе не скажешь. Что происходит с Севастополем? Окна моей комнаты выходят на затемненную улицу. Поздний вечер. Сидят подростки, матерятся, курят дрянь, лапают девок — те не против. В кустах торчки прессуют человека за то, что тот потерял косяк и кинул их на деньги. Алкаши разбираются друг с другом — женщина дерется с двумя мужиками. И все это происходит почти одновременно. А по ночам под окнами бродят, ищут "закладки". И периодически кто-то истошно орет. Полиции все равно, видимо. А один всех не спасешь. Возвращение в 90-ые? Не знаю, но с городом происходит жуть. И боюсь, что не только с Севастополем. Хотел бы я драматизировать, но ничего, кроме убийственного реализма", - написал он в Facebook.

Напомним, ранее российский рок-музыкант Гарик Сукачев заявил о том, что аннексированный Крым по праву принадлежит России, а в Киеве на Майдане раздавали "американские булочки".