В Украину перевели в 9 раз больше денег, чем из Украины

НБУ предполагает, что за весь год в Украину "зайдет" более 11 с половиной миллиардов долларов / cargo21vek.ru

В первом полугодии в Украину через различные системы денежных переводов перевели 1,209 млрд долл., что в 9 раз больше объема переводов из страны - за пределы Украины отправилось "всего лишь" 140 млн долл.

Объем переводов через системы перевода средств внутри страны за этот период составил 69,4 млрд грн, или 2,596 млрд долл. Наибольшая доля переводов в Украину приходится на США (15%), Израиль (13%), Россию (10%), Италию (8%), Польшу (7%), переводов из Украины – в Россию (38%), Грузию (9%), Китай (6%), Азербайджан (5%), Узбекистан (4%), сообщает НБУ.

Читайте такжеВ Украине изменились правила денежных переводовВ первом полугодии в Украине предоставляли свои услуги 35 платежных систем - 28 из них принадлежали резидентам страны. Объем частных денежных переводов в Украину в 2017 году составил 9,3 млрд долл., что на 24% выше показателя за 2016 год.

Национальный банк предполагает, что в этом году заробитчане направлят в Украину переводов на уровне 11,6 млрд долл.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцев собираются обязать отчитывать за денежные переводы.