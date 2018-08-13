В Полтаве националисты разгромили офис коммунистов в здании суда

13 августа 2018, 21:13

Несостоявшиеся политики проводили в кабинете прием граждан.

Имущество полтавских коммунистов оказалось на улице / Фото: Facebook/Максим Жорин

В городе Зеньков Полтавской области в муниципальном помещении суда и прокуратуры активисты нашли приемную для граждан запрещенной на территории Украины коммунистической партии.

«Суть в том, что в помещении районного суда, где еще находится прокуратура, нашли два кабинета приемной коммунистической партии Украины, которая запрещена. Кроме того, в этих кабинетах было изъято много коммунистической символики, портретов Ленина, коммунистических книг, программ партии и тому подобного», - написал об инциденте в Facebook представитель Национального корпуса Максим Жорин.

Националисты выкинули на улицу пропагандистское содержимое коммунистического офиса, которое впоследствии было уничтожено. С раритетами участники рейда устроили фотосессию на память. Пользователи Сети в комментариях отметили, что декоммунизация прошла успешно.

/ Фото: Facebook/Максим Жорин
/ Фото: Facebook/Максим Жорин

Напомним, ранее в Кривом Роге активисты "Правого сектора" сорвали подпольное собрание Коммунистической партии.

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