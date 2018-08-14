Устроивший пьяное ДТП экс-прокурор получил высокую должность в Институте рака, опубликовано видео

Анатолий Головко

Бывший прокурор Анатолий Головко, который стал виновником пьяного ДТП в Киеве, получил высокую должность в Институте рака.

Активистка Центра противодействия коррупции Александра Устинова опубликовала в Facebook соответствующий приказ о назначении Головко и рассказала о похождениях экс-прокурора.

"На видео - бухой экс-прокурор из Винницкой области Анатолий Головко таранит машины, троллейбус, рекламные щиты и убегает от полицейских. Когда же его задерживают - говорит не я за рулем был. Справа приказ о назначении этого прокурора не просто заместителем директора Института рака, но и главным по борьбе с коррупцией в заведении. Спасибо директору Института рака Елене Колесник за такой удачный подбор персонала в клинику. Коррупцию теперь там точно одолели", – сообщила активистка.

Напомним, на Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП.