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Розыгрыш 992-го тиража «Лото-Забава», который состоялся 12 августа 2018 года, подарил Украине юбилейного 300-го лотерейного миллионера, появление которого с нетерпением ожидали как игроки, так и ведущие телерозыгрыша.

Счетчик «Фабрики миллионеров» стремительно рос с момента старта новых правил розыгрыша «Лото-Забава», которые были призваны удвоить количество любимцев Фортуны, выигрывающих миллионы. Цель достигнута, а накануне своего 19-летия любимая миллионами украинцев народная лотерея уже празднует появление трехсотого миллионера в своей истории и 21-го счастливчика 2018 года.

Счастливый билет №0199660 на юбилейный миллион приобрели в г.Запорожье на фирменном островке «М.С.Л.», который находится в супермаркете «Сильпо» на ул. Чаривной, 155-Б. Выигрыш миллиона снова обеспечил шарик с четным числом 56, который первым выпал из большого лототрона в начале розыгрыша 992-го тиража «Лото-Забава». Таким образом, игрок, зачеркнув три линии с двумя льготными подковками, гарантированно выиграл 1 000 000 гривен.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» приглашает новоиспеченного победителя присоединиться к закрытому элитному «Клубу миллионеров «М.С.Л.», принять участие в эксклюзивной подарочной программе «Два дня из жизни миллионера» для двух человек и посетить студию «Лото-Забава». Этим предложением уже воспользовался Денис Шадура из Львова, который провел незабываемый уик-энд в столице в течение 11-12 августа.

Оператор государственных лотерей «М.С.Л.» поздравляет 300-го миллионера «Лото-Забава» и советует обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрыша.