"А за колючкой небо в тучках". Для комитетов Рады закупили несколько сот метров колючей проволоки

Колючая проволока / caiman.ua

Сотрудники Управления делами аппарата украинского парламента в минувший понедельник, 13 августа, договорились с компанией «Эскон Групп» о приобретении спирального барьера безопасности (колючей проволоки) для внешней охраны здания внутреннего дворика комитетов Рады

Соответствующую информацию можно почерпнуть из системы публичных закупок ProZorro. Согласно имеющимся данным, для здания №6-8 по улице Банковая в Киеве было закуплено 20 бухт спирального барьера безопасности (по 9,5 метров каждая), 20 килограмм оцинкованной проволоки, 80 металлических кронштейнов и 160 анкеров (крепежное изделие).

Общая стоимость закупленной колючей проволоки − 26,1 тысячи гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что стала известна сумма, которую потратят на реставрацию купола Верховной Рады.