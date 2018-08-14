В Днепре судьи "отобоярились" от уголовного дела против убитого боевика "Гиви"

Михаил "Гиви" Толстых / psb4ukr.org

Апелляционный суд Днепропетровской области направил уголовное дело дело против убитого зимой минувшего года боевика группировки «ДНР» Михаила Толстых по прозвищу «Гиви» на обратное рассмотрение в прокуратуру.

Соответствующее сообщение было опубликовано в постановлении Апелляционного суда Днепропетровской области от 1 августа.

Судьи оставили в силе соответствующее решение Павлоградского горрайонного суда Днепропетровщины, в котором весной нынешнего года отказались начать заочное рассмотрение дела.

В Апелляционном суде согласились с Павлоградским судом, что "Гиви" не был должным образом уведомлен о начале уголовного производства против него. Кроме того, судьи заявили о том, что не возьмут во внимание информацию, предоставленную контрразведку СБУ о смерти Толстых – поскольку, этому отсутствует официального подтверждение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что «Гиви» был взорван в собственном кабинете в феврале 2017-го.