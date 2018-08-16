"Грозы, ливни, град, шквалы”. Синоптики предупредили о непогоде в ряде областей Украины

В ряде областей Украины 16 августа будет непогода, предупредили синоптики / 1zoom.ru

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в четверг, 16 августа, в ряде областей нашей страны будет непогода.

В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях грозы, местами ливни, град и шквалы 15-20 м/с, а в некоторых местах — 24 м/с, говорится на сайте Укргидрометцентра.

"… 16-17 августа в Украине, кроме большинства районов западных и Винницкой областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", — отмечается в сообщении.

В ряде областей Украины 16 августа будет непогода, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, местами выпал град. В столице затопило Подол и главную улицу — Крещатик.