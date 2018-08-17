"Боли в сердце, слабый пульс". Сестра Сенцова рассказала о состоянии голодающего режиссера

Олег Сенцов жалуется на боли в сердце, рассказала его сестра / Reuters

Двоюродная сестра незаконно осужденного в Российской Федерации и голодающего украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он все время жалуется на боли в сердце, имеет очень слабый пульс.

Украинец "в предкризисном состоянии, в любой момент могут наступить необратимые последствия, если они уже не наступили", рассказала родственница в интервью "Дождю".

"Надо сказать, что за Олегом присматривают тюремные врачи, они все время стараются сгладить информацию, что все хорошо. И Москалькова (уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова — Ред.) все время говорит, что все хорошо. Как может быть все хорошо, если человек голодает уже три месяца?", — добавила собеседница.

По ее словам, от режиссера почти ничего не осталось. "Даже на фото, которые они выложили, якобы показывая, что у человека все прекрасно, видно, насколько он изможден, там просто узник Освенцима (немецкий концлагерь, был основан в 1940-м году и проработал до начала 1945-го — Ред.)… Как хорошо?! Он все время жалуется на боли в сердце, у него очень слабый пульс, всего 40 ударов в минуту", — подчеркнула сестра.Читайте такжеЗадержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове

Ранее Наталья Каплан сообщила, что получила письмо от Олега Сенцова. По ее словам, наш соотечественник "написал, что конец близок, и он это не про освобождение". Позже Татьяна Москалькова узнала, что состояние режиссера "удовлетворительное" и прислала его фотографии из колонии.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Незаконно осужденный писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил российского президента Владимира Путина помиловать украинца. После этого пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков утверждал, что режиссер не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.