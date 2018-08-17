"Предлагали очень многое". Сестра Сенцова рассказала о "торгах" с Путиным относительно режиссера

С Владимиром Путиным вели "торги" для освобождения Олега Сенцова и предлагали очень многое, сообщила сестра режиссера / Reuters

Двоюродная сестра незаконно осужденного в РФ и голодающего украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что с российским президентом Владимиром Путиным вели "торги" для освобождения нашего соотечественника.

Главе России "предлагали очень многое и все время — либо молчание, либо отказ", рассказала родственница в интервью "Дождю".

"Максимум, возможно, просто измотать Путина (для освобождения украинца — Ред.). Вчера говорили об этом с Ахтемом Чийгозом (заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа — Ред.), тоже бывшим украинским политзаключенным, он считает, что Путина можно просто вымотать, и он поймет, что это все бессмысленно, и скажет: "Да забирайте уже, просто отстаньте", — добавила собеседница.Читайте такжеЗадержание, голодовка, поддержка и творчество: все, что нужно знать о политзаключенном Олеге Сенцове

Ранее Наталья Каплан сообщила, что получила письмо от Олега Сенцова. По ее словам, наш соотечественник "написал, что конец близок, и он это не про освобождение".

Позже уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова узнала, что состояние режиссера "удовлетворительное" и прислала его фотографии из колонии.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Незаконно осужденный писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил Владимира Путина помиловать украинца. После этого пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков утверждал, что режиссер не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.