Российские пограничники избили украинца в поезде - ГПСУ

Российские "стражи границы" вели себя неадекватно, рассказал пострадавший / ГПСУ

Ранним утром субботы, 18 августа, в поезде сообщением "Москва-Харьков" в пункт контроля "Харьков-пассажирский" прибыл гражданин Украины, которого избили российские пограничники

Украинец направлялся в РФ на поезде "Кривой Рог - Москва", но в результате не только не доехал до конечного пункта, но и был избит россиянами, сообщает Государственная пограничная служба.

Вечером 17 августа пострадавший проходил проверку на погранпункте "Долбино", где отказался предъявить документы человеку в штатском.

"При прохождении российской границы, ко мне подошел человек в гражданском, попросил предъявить документы. Я ему отказал. Рядом стоял пограничник, я сказал, что хочу показывать документы официальным лицам. После этого человек в гражданском сказал, что он меня сейчас снимет. Я сказал, что составьте протокол о снятии. И они начали ко мне приставать, предвзято относиться. После этого они меня вытащили меня на перрон, избили, надели наручники, поиздевались… Я все фиксировал на телефон. С телефона они все стерли, сломали мне чемодан, вскрыли замки…. Привели в отделение без обуви… Я считаю, они себя неадекватно ведут", - рассказывает мужчина о произошедшем.

Утром 18 августа украинец сумел сесть на поезд "Москва-Харьков" и вернулся домой.

Читайте такжеВ Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранатУкраинские пограничники немедленно вызвали "скорую", которая оказала украинцу первую помощь. Также сотрудниками Госпогранслужбы в Холодногорский отдел Национальной полиции в Харьковской области было направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения предусмотренного ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение".

Также в пограничное ведомство Российской Федерации направлено письмо с требованием предоставить информацию относительно обстоятельств описанной ситуации.

Ранее сообщалось, что российский турист в Турции избил до полусмерти 57-летнего жителя Запорожья, в результате чего тот впал в кому.

Инцидент произошел 7 июля на территории одной из гостиниц города Аланья. Мужчина с тяжелыми травмами в бессознательном состоянии был госпитализирован в реанимацию городской больницы и четвертый день не выходит из комы. Причины конфликта не уточняются.

В турагентстве сообщали, что во время поступления в медучреждение запорожец находился в состоянии алкогольного опьянения, что не дает ему права на страховые компенсации.

Позднее пострадавший украинец умер, не приходя в сознание. Его убийцу арестовали.