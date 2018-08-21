Олег Сенцов может умереть в любую минуту - Le Monde

Олег Сенцов голодает в российской колонии уже 100 дней/ Антон Наумлюк

В сотый день голодовки украинского кинорежиссера Олега Сенцова десятки представителей культуры, среди которых словенский философ Славой Жижек и французский экономист Кристиан Тобира, требуют его немедленного освобождения.

Коллективное письмо публикует французское издание Le Monde в статье под названием "Олег Сенцов может умереть в любую минуту".

"Чтобы разобраться в истории Олега Сенцова, политическом мировоззрении и особом мужестве, которое он проявляет, мы должны вернуться на десять лет назад. В ночь с 7 на 8 августа 2008 года в Европе впервые со времени Второй Мировой войны одна страна, Россия, военной силой аннексировала территорию другой страны, Грузии. Русским потребовалось всего пять дней для захвата грузинских провинций Южной Осетии и Абхазии. Ни Европа, ни мир не отреагировали решительно, тем самым дав Владимиру Путину чувство всемогущества перед лицом "слабости и упадка Запада". Поэтому Владимир Путин продолжает...", - говорится в материале.

Читайте такжеЗаложник ПутинаПоэтому следующей остановкой стала Украина. Издание отмечает, что судьбы лидера Кремля и молодого режиссера Олега Сенцова пересекаются после Евромайдана и аннексии Крыма:

"Потому что Олег Сенцов не смиряется. Он родился в Симферополе, столице Крыма, где жил в то время с женой и двумя детьми. Он готовит свой второй художественный фильм, отложив работу на время Евромайдана. Он ясно и решительно говорит о том, что думает о насильственной аннексии части своей страны Россией. После первых смертей на Майдане, когда он готовится присоединиться к протестующим, его мать задает ему вопрос: "Зачем ты это делаешь? У тебя двое детей!". Олег Сенцов отвечает: "Именно ради них".

В тексте отмечается, что в защиту Сенцова, отбывающего срок за полярным кругом, вышли несколько международных петиций, исходивших от представителей кинематографа, артистических и интеллектуальных кругов. Самые крупные кинофестивали в своих жюри сохраняют место для Сенцова.

После смерти Сенцова на России можно будет поставить могильный крест

"Но руководители демократических государств, особенно в Европе, снова остаются почти безмолвными, позволяя длиться этой ситуации, подобно тому, как они это постоянно делали в последние годы и продолжают делать сейчас, даже когда Путин оказывает поддержку кровавой диктатуре Башара Асада", - подчеркивают деятели культуры в своем заявлении.

Их удивляет, что в этом контексте ФИФА примкнула к Путину, позволив провести чемпионат мира по футболу.

"Невозможно представить, чтобы в XXI западные демократии соглашались на проведение подобного состязания в России, при том, что эта страна держит в заточении своих политических противников, не важно, украинцы они или нет. Однако права футбола вытеснили права народов", - заявляют авторы.

Читайте также"Предлагали очень многое". Сестра Сенцова рассказала о "торгах" с Путиным относительно режиссераКогда Олег Сенцов понял, что ЧМ будет проведен и что аннексированные территории и оппозиционеры, содержащиеся в тюрьмах, будут приняты как факт, он решил не дать Владимиру Путину извлечь полноценную выгоду из мирового спортивного события, с помощью которого тот рассчитывал добиться западной забывчивости.

"Тем самым Сенцов стремился внести помеху в вездесущий медийный шум вокруг мундиаля посредством своей голодовки. Это превращает его поступок в важнейшую политическую акцию, которая, независимо от своего исхода, будет вписана в историю умалчиваний, компромиссов и низостей, проявляемых уже более десяти лет европейскими демократиями в отношении Владимира Путина", - говорится в коллективном письме.

"Расчет Владимира Путина оказался точным. Западные руководители выразили чисто формальные протесты, но все они приехали на ЧМ. Если бы участники группы Pussy Riot не выбежали на футбольное поле вечером на финальном матче, от ЧМ осталось бы лишь воспоминание о его "великолепной организации", о чем безудержно твердили президент ФИФА и почти все СМИ", - комментируют авторы.

В то же время Олег Сенцов может умереть в любой момент, каждая минута может стать последней, отмечается в письме.

"Если сегодня что-то еще можно спасти с помощью политических заявлений со стороны западных демократий, смерть Олега Сенцова станет их окончательным поражением. Своей битвой, которую Сенцов, к несчастью, ведет без реальной поддержки, он проясняет, какими должны быть ценности XXI века, с тем чтобы демократии не повторяли ошибок XX века, когда они сами вскармливали монстров, готовых их сожрать", - указывают деятели культуры, обращаясь к западным лидерам с призывом добиться немедленного освобождения Сенцова.