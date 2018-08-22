"Осень запускает свое промо постепенно": синоптики уточнили прогноз погоды на среду

Погода в Украине 22 августа будет облачной / 1zoom.ru

Погода в Украине 22 августа будет облачной, но без дождей. Зато похолодает.

Минимальная отметка, которую покажет термометр днем, – +21 градус, ночью – до +11 градусов.

Прогноз погода Укргидрометцентра на 22 августа обещает, что холоднее всего будет в центральных, северных и западных областях Украины. При этом будут сильные температурные перепады между территориями: от +21 градуса в Ровенской области до +30 градусов в Ужгородской области. Ночью во Львовской области ожидается похолодание до +11 градусов.

На юге и востоке страны будет стабильно тепло — от +26 градусов до +31 градуса.

"21-23 августа в восточных, южных, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Ровенской, большинстве районов Киевской и Тернопольской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", — предупреждает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 22 августа / Скриншот

О небольшом похолодании предупредила и синоптик Наталка Диденко у себя в Facebook. Жара сохранится лишь на юге и востоке Украины.

"В большинстве областей температура воздуха 22 августа составит сдержанные комфортные +20-25 градусов. Осень запускает свое промо постепенно. На юге и востоке лето еще защищает свою синоптическую территорию, + 28-33 градуса", – уточнила Диденко.

Читайте такжеСиноптики спрогнозировали погоду в Киеве на последние выходные летаПогода в Киеве 22 августа также будет прохладной, так что синоптики посоветовала захватить с собой одежду потеплее.

"В Киеве завтра без осадков, температура снизится до +24-25 градусов. Утром и вечером можно даже надеть тот белый пиджачок с полиэстеровой подкладкой. В каком в жару не походишь, а осенью уже холодновато", – порекомендовала она.

Что касается погоды в Украине на День независимости, то Диденко отметила: "23-24 августа в Украине будут солнечными и теплыми, лишь на крайнем западе в праздничные дни вероятность локального дождя".

По народному календарю, 22 августа – день памяти апостола Матфия. Считается, что Матвей подпускает ненастье. С этого дня осенний дождь перебивает летний.

Ранее народный синоптик спрогнозировал погоду в Украине в начале осени. В конце последнего месяца лета ожидаются осадки, отметил эксперт.

По другим данным, средняя температура воздуха в сентябре в Украине будет колебаться от +20-25 градусов на западе до +28-30 градусов на юге и юго-востоке. В центральных областях днем температура будет держаться на отметках +26-28 градусов.