"А цены будут как в Польше или даже дороже": в Киев отправилась новая баржа с херсонскими арбузами

В Киев снова снарядили баржу с херсонскими арбузами.

Как сообщила, ТОВ СП "Нибулон" на своей странице в Facebook, "совсем скоро эти спелые арбузы будут смаковать в Киеве".

Как пишет ЦТС со ссылкой на актуальные данные сервиса отслеживания движения судов, баржа и буксир "Анатолий Ганькевич" 22 августа покинули Голую Пристань. Они двигаются в Переяслав-Хмельницкий тем же маршрутом, что и в прошлом году. Прибытие в Киев ожидается через три-четыре дня.

Также запланирована еще одна аналогичная перевозка.

В 2017 году арбузы по Украине перевезли впервые за последние 14 лет. Однако в соцсетях тогда данная "перемога" вызвала лишь смех.

В этом году люди пишут: "А в Харьков по ходу уже месяц назад завезли херсонские арбузики", "А по цене будут как из Польши. Хотя хз, может, из Польши даже дешевле", "Так, а что делать? Бежать-покупать, потому что завтра будет по 10 грн, когда доплывут?" и т.п.

Ранее в Латвии огорчились слишком большими арбузами из Украины. Идеальный арбуз для успешной реализации на рынке ЕС должен быть бессемянным и весить около полутора килограммов.