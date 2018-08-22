"Лучше и желать нельзя": синоптик дала прогноз погоды в Украине на 23 августа

22 августа 2018, 14:20

Над территорией страны будет господствовать антициклон.

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Какая погода ждет украинцев на День флага / 1zoom.ru

Погода в Украине 23 августа будет солнечной и не слишком жаркой.

В этот четверг, накануне Дня независимости, Украина празднует День государственного флага. И на большей части нашей страны дожди не омрачат этот праздник.

"23 августа над нами антициклон. А это значит, что повсюду будет малооблачная солнечная погода. Разве на крайнем западе локально – парочка дождиков", – сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, температура воздуха завтра будет – "лучше и желать нельзя": термометры покажут от +21 градуса до +28 градусов.

Погода в Киеве 23 августа будет солнечной, без осадков, заверила синоптик. Температура воздуха составит +24-25 градусов.

Аналогичную метеокартину рисует и прогноз погоды на 23 августа от Укргидрометцентра – преимущественно без осадков, но, правда, на несколько градусов теплее.

Погода в Украине 23 августа
Погода в Украине 23 августа / Скриншот

По народному календарю, 23 августа – в день память архидиакона Лаврентия – принято следить за водой: "Коли вода в этот день в полдень тиха – осень будет тихой, а зима без злых метелей". А вот если в этот день стоит сильная жара, то считается, что и вся осень будет либо жаркой, а если идут сильные дожди – дождливой.

Ранее народный синоптик спрогнозировал погоду в Украине в начале осени. В конце последнего месяца лета ожидаются осадки, отметил эксперт.

По другим данным, средняя температура воздуха в сентябре в Украине будет колебаться от +20-25 градусов на западе до +28-30 градусов на юге и юго-востоке. В центральных областях днем температура будет держаться на отметках +26-28 градусов.

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погода прогноз погоды Наталья Диденко
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