Кабмин разрешил вывозить заграницу ребенка с одним из родителей

23 августа 2018, 21:51

Новшества коснуться семей, которые находятся в разводе.

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Отныне ребенок может поехать заграницу с одним из родителей / 1zoom.ru

Правительство утвердило принятые Верховной Радой изменения правил пересечения границы детьми, не достигшими 16-летнего возраста.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, с 22 августа в отдельных случаях разрешен выезд ребенка за границу с одним из родителей без согласия другого сроком до одного месяца.

Согласно документу, один из родителей может вывезти за границу ребенка без нотариального согласия другого в случае предоставления справки о наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за четыре месяца.

Также разрешается выезд ребенка за границу без нотариально заверенного согласия второго родителя, если срок пребывания за пределами Украины не превышает один месяц. В таком случае вывозить ребенка сможет тот из родителей, с кем проживает ребенок. Необходимо предоставить решение суда или органа опеки и попечительства, в котором подтверждено место жительства ребенка с одним из родителей, который намерен выехать за границу с ребенком или уполномочил на это других лиц - нотариально заверенным согласием.

Кроме того, один из родителей может вывезти ребенка за пределы Украины без согласия другого более чем на месяц, если ребенок имеет инвалидность или заболевание, предусмотренное частью 5 статьи 157 Семейного кодекса. В таком случае нужно предоставить соответствующие медицинские справки.

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