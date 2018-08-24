Кравчук объяснил, как Украина изменилась за годы независимости

Леонид Кравчук пояснил, в чем суть изменений за 27 лет независимости Украины / Главред

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина 1991 и 2018 годов очень отличаются позицией населения и взглядами современной молодежи.

Во время чата в "Главреде" экс-президент подчеркнул, что сейчас современное население Украины является свободным, как в мыслях, так и в поступках.

"Самое первое и самое главное, чем отличается сегодняшняя Украина от Украины 1991 года - это позицией, философией, жизнью молодежи. Я почти каждый год собираю ровесников независимости, то есть сейчас этим людям 27 лет. До этого я имел возможность общаться с комсомольцами. Это настолько разные люди, что даже представить себе трудно. Это совсем другие лица, другие глаза, другая фигура, другие мысли! А главное - в каждом из них есть человек, который свободен в своих стремлениях и мыслях. И вопросы, которые они задают, свидетельствуют об этом. То есть первое - это люди", - сказал спикер.

По словам Кравчука, исторически эти два периода имеют ряд серьезных отличий: война, аннексия Крыма, наличие безвизового режима с Европейским Союзом. Однако это не может повлиять на восприятие государства человеком, который искренне любит свое отечество.

"Но есть одна особенность, характерная для всех - мы не оставили и до сих пор всего того, что было в прошлом. Мы - на шпагате между прошлым и сегодняшним. И пока мы не сойдем с этого шпагата, нам будет очень тяжело думать, принимать решения, действовать. И это даже не зависит от того, какой возраст человека. Он живет в такой среде, где прошлое живет, а иногда и процветает. Это общее концептуальное отличие того, какой была Украина и какой стала. Какая Украина мне больше нравится? Мне нравится просто Украина", - подытожил собеседник.

Напомним, во время чата Кравчук заявил, что депутаты нынешнего созыва Верховной Рады находятся где-то посредине: нельзя сказать, что они полностью игнорируют население, но и интересы народа должным образом не отстаивают.